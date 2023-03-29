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Сегодня, 01:22

Врач рассказала, как заподозрить у себя наличие паразитов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, как заподозрить у себя наличие паразитов в организме или гельминтоз.

«С целью диагностики проводятся скрининговые исследования для исключения глистной инвазии у пациентов, и только лабораторное подтверждение наличия инвазии требует назначения противогельминтной терапии. Принимать данные препараты и «гонять» гельминтов без рекомендации лечащего врача крайне небезопасно», — приводит Life.ru слова Тимощенко.

Также она назвала ряд признаков: первое — у пациентов с высокой гельминтной нагрузкой могут быть тошнота, рвота, боли в животе, второе — при энтеробиозе, заражении острицами, обитающими в дистальной части пищеварительной системы, одним из основных симптомов будет зуд в области заднего прохода в ночное время, третье — для гельминтов, обитающих в желчевыводящих протоках, могут быть характерны клинические симптомы желчной колики, когда боль отдает в правое подреберье, четвертое — для аскарид, учитывая их способность к миграции из пищеварительной системы в дыхательную, характерными симптомами могут стать першение в горле, кашель, возникновение одышки и даже повышение температуры, пятое — при гельминтозах могут отмечаться такие неспецифические признаки, как слабость, повышенная утомляемость, немотивированная потеря веса, шестое — иногда паразиты напоминают о себе зудом кожи или аллергией, а также могут вызывать боли в мышцах или голове.

Источник: https://life.ru/p/1568512
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