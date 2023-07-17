Врач рассказала, как защититься от инфекций переносимых птицами

15 июля на портале Runews24.ru сообщили о вирусе птичьего гриппа, распространившемуся по всей территории Финляндии, в том числе на пяти зверофермах. Вирус птичьего гриппа может передаваться домашним животным и людям. Чтобы защититься от него, жители используют одноразовые маски и перчатки.

Врач, постоянный эксперт СЭ Елена Богатова предупредила, что, кроме вируса птичьего гриппа, пернатые, например, голуби, могут переносить и другие опасные заболевания. «Наиболее известная инфекция, связанная с голубями — птичий туберкулез (пситтакоз), вызываемый бактерией Chlamydia psittaci. Он может передаваться человеку через воздух, например, при неконтролируемом общении с большим количеством птиц в зоопарках, птичьих магазинах или владельцами домашних птиц», — предупредила специалист. Другое заболевание, которое может быть связано с голубями — криптококкоз. Это грибковая инфекция, вызываемая грибом Cryptococcus neoformans. «Человек может заразиться при вдыхании грибных спор гриба, но такие случаи редки и обычно связаны с ослабленным иммунитетом. Некоторые исследования также указывают на возможность передачи других бактериальных или вирусных инфекций через голубей, однако реальный риск для большинства людей остается невысоким», — пояснила Елена Богатова и порекомендовала при любом контакте с животными соблюдать основные меры гигиены, регулярно мыть руки с мылом, не употреблять пищу возле голубиных скоплений и избегать прямого контакта с голубями или их испражнениями.

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