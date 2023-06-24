Врач рассказала, когда можно увидеть результат от правильного питания и ухода за собой

Начав правильно питаться, принимать витамины или ухаживать за собой, многие ждут мгновенных результатов. Но не все так просто. Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», сколько времени обновляются волосы, кожа и ногти. «Скорость обновления кожи, волос и ногтей зависит от различных факторов и может немного различаться у разных людей. Так, кожа в среднем полностью обновляется 28 дней, верхний ее слой, известный как роговой — примерно каждые две-четыре недели», — пояснила специалист.

Что касается волос, они проходят три фазы: цикл роста, покоя и выпадения. «Средняя скорость роста волос около 0,3-0,5 мм в день или примерно 1 см в месяц. Продолжительность фазы активного роста (анагена) может варьироваться от двух до шести лет, а фаза покоя (телоген) — два-три месяца. После фазы покоя волос выпадает и начинается новый цикл роста», — отметила Елена Богатова.

Ногти полностью обновляются медленнее всего: на руках примерно за шесть месяцев, а на ногах за 12-18 месяцев. «Время, необходимое для видимых результатов от смены рациона, приема витаминов и микроэлементов, может варьироваться в зависимости от текущего состояния здоровья, дефицитов питательных веществ, которые нужно восполнить, индивидуальных особенностей организма. В среднем они могут проявиться уже через несколько дней или недель. Для достижения значимых результатов может потребоваться гораздо больше времени, все это очень индивидуально», — резюмировала врач.

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