Врач рассказала, кому лучше отказаться от блефаропластики

Врач-дерматолог, преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», кому лучше отказаться от блефаропластики. «Блефаропластика — это операция, направленная на изменение формы века или разреза глаз, при этом излишнее количество жировой ткани и кожи удаляется. С помощью такого хирургического вмешательства можно полностью избавиться от кожно-жировых «мешков» под глазами или над», — пояснила специалист. По ее словам, преимущественно на блефаропластику решаются люди в возрасте 45-55 лет. В 80% случаев блефаропластику назначают в косметических целях. В медицинских целях ее делают, чтобы убрать птоз, который может привести к вывороту нижнего или верхнего века и тотальной слепоте в будущем.

Как отметила Софья Хаустова, не взирая на низкую травматичность и достаточно быстрое восстановление, ни одна из процедур (мезотерапия, лазерное омоложение, инъекции ботокса) не даст такого результата, как операционная блефаропластика. Однако и она имеет противопоказания. «Ни для кого не секрет, что любое оперативное вмешательство имеет свои риски, такие как острые инфекционные заболевания, артериальная гипертензия, обострение хронических заболеваний, онкология, поражение роговицы или глазного аппарата», — предупредила врач. Противопоказаниями для блефаропластики могут быть заболевания крови, беременность, лактация, сахарный диабет, повышенное давление, любые воспалительные заболевания (в том числе слизистых оболочек глаза, мягких тканей века), гипотиреоз и гипертиреоз, почечная или печеночная недостаточность, онкологические заболевания любых органов.

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