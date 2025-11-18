Видео
Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям
Здоровье

Сегодня, 15:15

2 мин.

Врач рассказала, может ли развиться диабет из-за пристрастия к сладостям

Мария Задорожная
Автор
Множество людей ошибочно считают, что сахар вызывает диабет, это утверждение верно лишь частично. Врач Ольга Уланкина в беседе с RT заявила, что сам по себе сахар не провоцирует заболевание. Однако постоянное потребление сладких и высокоуглеводных продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни повышает риск ожирения и инсулинорезистентности, а это уже может привести к диабету.

Уланкина отмечает, что развитие болезни зависит от множества факторов. Риск заболевания увеличивается при систематическом переедании быстрыми углеводами и «пустыми» калориями при отсутствии физнагрузок. На этом фоне ткани организма хуже реагируют на инсулин. Ожирение и инсулинорезистентность — это ключевые механизмы в происхождении диабета 2-го типа.

Врач объясняет, что при невосприимчивости к инсулину глюкоза не поступает в клетки и остается в кровотоке, где может повреждать сосуды и нарушать функционирование различных органов и систем.

Также к факторам риска Уланкина отнесла хронический стресс, нарушение сна, курение, злоупотребление алкоголем и наследственную предрасположенность. Чем больше таких факторов складывается у человека, тем выше вероятность развития болезни.

При этом на ранних этапах диабет часто маскируется под другие состояния, поэтому важно обращать внимание на характерные признаки: повышенную сонливость, ухудшение концентрации, усиленную тягу к сладкому, постоянную жажду и учащенные позывы к мочеиспусканию.

Если болезнь остается невыявленной и нелеченой, она может привести к серьезным осложнениям — по оценкам, у 20-30 процентов пациентов первыми проявлениями диабета 2-го типа могут стать инфаркт, инсульт или потеря зрения.

Чем опасна тяга к&nbsp;сладкому.Почему постоянно хочется есть сладкое: мнение врача

