Врач рассказала, может ли телефон под подушкой во время сна вызвать рак

Сегодня, 20:15
Заведующая отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга Елена Жукова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о том, что стандартный смартфон излучает электромагнитные поля высокочастотного диапазона. «Это негативно сказывается на организме, работе мозга в целом, а также провоцирует развитие злокачественных новообразований. Именно поэтому перед сном телефон следует положить не на тумбочку у кровати, а гораздо дальше», — предупредила врач. Дистанция между спящим и смартфоном должна быть более 80 см. Елена Жукова порекомендовала в идеале оставлять девайс в другой части комнаты.
Есть также мнение, что влияние телефона на возникновение онкологии преувеличено. «По данным исследования, проведенного в 2022 году, было выявлено, что излучение от смартфона напрямую не влияет на образование опухоли. Ученые проанализировали уровень состояния здоровья около миллионов женщин и обнаружили, что применение смартфона в обычных условиях не увеличивает риск возникновения рака головного мозга», — рассказала онколог. Тем не менее, Елена Жукова все же посоветовала использовать свой телефон умеренно, чтобы ограничить воздействие радиомагнитных волн на организм.
Ранее мы рассказывали, вредны ли видеоигры для детей.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!