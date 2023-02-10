Врач рассказала, можно ли гулять на морозе и, при каком минусе лучше не выходить

Участковый врач-терапевт Клиники академика Ройтберга Олеся Савельева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как максимально комфортно чувствовать себя при неблагоприятных условиях зимой и, в какой мороз выходить нельзя. «На самом деле, нет какой-либо температуры, при которой лучше остаться дома — все решают грамотная подготовка и правильная теплая одежда. К примеру, для якутов даже температура в -70° не препятствует жизни. Конечно, более безопасной можно считать температуру выше -20°. При температуре от -25° уже можно не вести ребенка в школу», — пояснила врач.

Чтобы выйдя на улицу в мороз чувствовать себя комфортно, по словам Олеси Савельевой, следует соблюдать следующие рекомендации: носите свободную одежду — так кровь будет циркулировать правильно; одевайтесь многослойно, как «капуста» — прослойки воздуха между одеждой помогут сохранить тепло; не пренебрегайте термобельем; всегда носите шапку, варежки и шарф. Выходя на улицу в минусовую температуру, не стоит надевать металлические украшения — они могут попросту «прилипнуть» к коже. «Обувь должна соответствовать сезону, но не быть тесной, стельки должны быть теплыми, а носки — шерстяными», — рассказала врач.

Также специалист порекомендовала за полчаса до выхода на улицу намазать лицо и руки специальным защитным кремом. «Если вы чувствуете переохлаждение стоп или кистей рук, скорее зайдите в помещение и отогрейте их — не допускайте обморожения. Старайтесь не стоять на месте, даже если вы ждете кого-то, переступайте или немного прогуливайтесь», — пояснила Олеся Савельева.

Врач предупредила, что категорически нельзя выходить на улицу с мокрыми или не до конца высушенными волосами. «Особенно вредным в мороз будет употребление алкоголя и курение», — резюмировала Олеся Савельева.