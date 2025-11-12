Видео
Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
Здоровье

12 ноября, 20:55

1 мин.

Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет дома
Фото Freepik

Решение о методе лечения пневмонии принимает только врач после оценки состояния пациента. Поэтому при подозрении на воспаление легких нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Такую рекомендацию в беседе с РИАМО дала врач-эксперт Ольга Уланкина.

По ее словам, болезнь может осложниться всего за сутки — привести к дыхательной недостаточности или сепсису.

«Если есть одышка даже в покое, снижается артериальное давление, появляется спутанность сознания или возраст пациента превышает 65 лет, необходима немедленная госпитализация. Особенно это касается людей с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечной недостаточностью или хроническими болезнями легких», — подчеркнула специалист.

Только своевременная терапия, назначенная на основе рентгеновского снимка и анализов, способна предотвратить развитие осложнений, отметила она.

Реабилитация после пневмонии не менее важна, чем лечение: необходимо восстановить функции легких и укрепить ослабленный иммунитет. Уланкина рекомендует выполнять дыхательную гимнастику, увеличить потребление белка (творог, яйца, нежирная рыба) для восстановления легочной ткани и поддерживать водный баланс — теплая негазированная вода, травяные чаи, морсы с небольшим количеством сахара.

Опасность пневмонии.Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии

2
Медицина
Советы и рекомендации
Читайте далее
Онколог объяснила, зачем проверять легкие после ковида

