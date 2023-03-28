Врач рассказала, можно ли пользоваться мылом для интимной гигиены

Сегодня, 12:45
Заведующая женской консультацией Виктория Ловцева рассказала «СЭ», что пользоваться обычным мылом для интимной гигиены можно, но редко. «В XXI веке возникла новая эпидемия: эпидемия зуда вульвы или наружных половых органов. Это связано с тем, что мы стали использовать очень много средств для мытья. Наша кожа не нуждается в таком количестве мыла. Особенно кожа промежности», — подчеркнула специалист. По ее словам, лучшим средством для интимной гигиены будет обычная вода, как для женщин, так и для мужчин. Главное, это регулярный туалет наружных половых органов 2 раза в день.
Также Виктория Ловцева отметила, что во влагалище женщины присутствует слабокислая среда, в которой живут хорошие бактерии — они борются с плохими микробами. «В интимной зоне — тоже своя микросреда, которая самоочищается. Любое мыло — это щелочь! Щелочь нейтрализует кислоту, а вместе с ней мыло уничтожает хорошие бактерии и лишает нас естественной защиты», — пояснила гинеколог. Если использовать мыло редко, то организм восстанавливается. При этом, чем меньше щелочи, тем лучше для нашей кожи. Однако этот показатель снижает моющие свойства средств гигиены — тогда смысл в их применении теряется. «Если хотите купить что-то особенное, то нужно выбирать средства с рН, близким к кислому. рН ниже 7 — это кислая среда. Чем меньше отдушек и добавок в мыле — тем лучше. Нейтральное мыло без запаха — идеальный вариант для нашей кожи», — подытожила заведующая женской консультацией.
Ранее мы рассказывали о нетипичных признаках половых инфекций.
У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!