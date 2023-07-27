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Сегодня, 06:00

Врач рассказала, насколько опасен для человека птичий грипп

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Девочка с петухом.
Фото Freepik/freepik
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На птицефабрике в Вологодской области произошла вспышка птичьего гриппа, из-за чего введен карантин. «Очаг высокопатогенного птичьего гриппа выявили на Малечкинской птицефабрике в Череповецком районе. Предварительный диагноз установили в Вологодской областной ветеринарной лаборатории», — пояснили в пресс-службе региона. Об этом 25 июля сообщили на портале «Лента.Ру».

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, насколько опасен птичий грипп для человека. По словам специалиста, это инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом гриппа типа А. «Вирус распространяется среди птиц, особенно домашних, и может передаваться на человека через контакт с зараженными птицами или их выделениями. Вирус птичьего гриппа может мутировать и стать более опасным для человека», — предупредила медик.

Как отметила Екатерина Курбатова, симптомы птичьего гриппа у человека могут включать высокую температуру, кашель, боль в горле, головную и мышечные боли, тошноту и диарею. «В некоторых случаях инфекция приводит к тяжелым осложнениям, таким как пневмония, бронхит, отит, миокардит, перикардит и почечная недостаточность», — заключила эксперт.

Ранее, 17 июля, мы рассказывали, как защититься от инфекций переносимых птицами.

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Медицина
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