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Сегодня, 15:05

Врач рассказала, о чем может свидетельствовать запах пота и дыхания

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка после пробежки
Фото istockphoto.com/Marco VDM
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24 августа на портале MedikForum семейный врач Татьяна Захарова рассказала, о чем может свидетельствовать запах пота и дыхания. По ее словам, запах ацетона изо рта может указывать на диабет, аммиака — на наличие проблем с почками, тухлых яиц и чеснока — на неполадки в печени. Иногда причина неприятного запаха изо рта в скоплении бактерий, возникшем из-за остатков пищи.

Что касается запаха пота, он может измениться из-за гормональных перестроек в разном возрасте, из-за лекарств, из-за инфекций пазух или носовых полипов. Ощущение неприятного запаха в носу, когда на самом деле его нет, относят к раннему симптому болезни Паркинсона. «Суть в том, что любые стойкие симптомы должны требовать дальнейшего медицинского вмешательства», — заключила Татьяна Захарова.

Ранее, 16 марта, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Георгий Суренян рассказал СЭ, откуда берется неприятный запах пота.

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