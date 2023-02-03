Врач рассказала о причинах и вероятности рака молочных желез у мужчин

К всемирному Дню борьбы с раком, который намечен на 4 февраля, совместно с врачом-онкологом, заведующей отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга Еленой Жуковой рассказываем о весьма распространенном и опасном заболевании — раке груди (злокачественное новообразование в тканях молочной железы). По словам врача, оно может возникнуть в результате мутации клеток из-за гормонального сбоя в организме человека. Но бывают и внешние причины. «Ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев онкологии груди, преимущественно у женщин. У мужчин рак молочных желез встречается в 100 раз реже, но протекает в более тяжелой форме», — предупреждает маммолог. По словам врача, при своевременном обнаружении рака на 1 стадии выживаемость составляет 100%, на второй стадии — 93%, на третьей — 72%, на четвертой — 22%. Лечение проходит одинаково, независимо от пола.

Как рассказывает Елена Жукова, в большинстве случаев опухоль появляется только на одной грудной железе. Двусторонняя форма рака груди встречается лишь у 2% пациентов. «На первом этапе на груди образуется небольшое уплотнение, но пациент не ощущает никаких болей. Спустя время новообразование начинает увеличиваться. В некоторых случаях могут появиться язвы. Около 10% пациентов отмечают сукровичные выделения из соска», — поясняет онколог. Вероятность рака груди у мужчин, течение заболевания, эффективность лечения индивидуальны и зависят от стадии онкологии, возраста и общего состояния здоровья.

Одно из главных условий возникновения и развития рака груди у мужчин — изменения в гормональном фоне. «Когда баланс между уровнем мужских и женских гормонов нарушается, вероятность прогрессирования рака растет. Повышенный уровень эстрогена провоцирует развитие ткани, наличие которой имеет большое значение в развитии злокачественной опухоли», — рассказывает врач. Спровоцировать онкологию могут также обилие жирной еды, отсутствие физической активности и вредные привычки. К примеру, злоупотребление алкоголем способно привести к гормональным сбоям. «Из-за алкоголя нарушаются функции печени, и она не может справляться с повышенной нагрузкой. В итоге в организме не регулируется уровень эстрогена», — поясняет Елена Жукова.

Причины появления рака до конца не изучены. Онкологи дают лишь общие рекомендации. «По большому счету все, что может сделать человек для сохранения здоровья, — это следить за весом, питанием, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения. Такая профилактика рака груди будет актуальна для всех», — резюмирует заведующая отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга.