Врач рассказала о причинах появления жировых отложений в области шеи и спины

Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ» о причинах появления жировых отложений в области шеи. «Холка на шее или Гиббсонский горб — это увеличение жировой ткани в области шеи и верхней части спины. Есть несколько факторов, которые могут способствовать появлению этого горба», — предупредила эксперт.

По словам Елены Богатовой, одна из главных причин — избыточный вес или ожирение. Появлению «холки» может способствовать и плохая осанка, сутулость, скругление верхней части спины, из-за которого возникает дополнительное напряжение на шейные и спинные мышцы. Причиной может быть мышечная слабость, когда ослабленные мышцы шеи и верхней части спины не справляются с нагрузкой. «В редких случаях Гиббсонский горб связан с гормональными изменениями, такими как синдром Кушинга или гипотиреоз. Эти состояния могут приводить к неравномерному распределению жировой ткани по телу, включая область шеи и спины», — подытожила специалист.

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