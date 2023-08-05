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Сегодня, 20:15

Врач рассказала о том, чем опасна проказа и как ее распознать

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Чаша Петри.
Фото Freepik/freepik
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3 августа на портале pravda.ru рассказали, что в южных районах США с 2000 года наблюдается устойчивый рост заболеваемости проказой (она же болезнь Гансена). За последнее десятилетие число зарегистрированных случаев выросло — только на Центральную Флориду приходится почти пятая часть всех зараженных в стране.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, в чем состоит опасность этого заболевания. «Проказа — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium leprae. Оно влияет на кожу, нервную систему, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаза. На коже появляются бледно-розовые, красные или коричневые пятна, она теряет чувствительность, появляется жжение или онемение, образовываются узлы на коже, мышцы ослабляются, ухудшается зрение», — пояснила медик.

Екатерина Курбатова отметила, что большинство людей имеют естественную иммунную защиту от проказы и не заражается ей даже при контакте с инфицированными. «Благодаря усилиям медицинской науки, проказа теперь лечится антибиотиками. Однако в случае заболевания, если его не лечить, это чревато серьезными последствиями. Потеря чувствительности в конечностях может привести к травмам и инфекциям, может утратиться зрение или слух, деформироваться кости и суставы, можно лишиться пальцев или конечностей», — предупредила эксперт.

Ранее, 13 мая, мы рассказывали о смертельной инфекции, поражающей через раны.

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Медицина
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