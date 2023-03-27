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Сегодня, 18:00

Врач рассказала, почему после ринопластики можно остаться с кривым носом

Алина Савинова
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Пластический хирург Иляна Гончарова заявила, что нос после ринопластики может искривиться из-за несоблюдения рекомендаций врача.

«Большинство рекомендаций касаются только первого месяца. Какие это рекомендации? Спать строго на спине, не носить очки, не наклонять голову вниз, не заниматься спортом, не распариваться в бане или душе, не сморкаться с усилием и беречь нос от любого физического воздействия», — приводит «Life.ru» слова Гончаровой.

Хирург отметила, что костно-хрящевой остов «нового» носа после операции некрепкий, обычно он срастается в течение месяца. В это время будет сохраняться большой отек. По словам эксперта, если спать на боку, он может сдвинуть остов в сторону, а ношение очков смещает его вниз. Исправить искривление можно будет только через год после операции.

Источник: https://life.ru/p/1568242
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