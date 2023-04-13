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Сегодня, 13:45

Врач рассказала, почему потеют ладони и что с этим делать

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Рука из окна машины на ветру.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины, педиатр и рефлексотерапевт Ирина Юзуп рассказала «СЭ», что потливость ладоней, также известная как гипергидроз, может быть вызвана различными факторами, включая генетику, беспокойство, стресс или болезнь. «Когда вы беспокоитесь или испытываете стресс, ваше тело может выделять больше пота, в том числе на ладонях. Это признак того, что оно готовится к реакции «бей или беги», которая естественна для стресса или страха», — подчеркнула специалист. По ее словам, причиной потливости могут быть некоторые лекарства, жаркая и влажная погода, физические упражнения или нахождение в теплой среде.

Гипергидроз как заболевание может поражать различные части тела, в том числе ладони. «Если у вас гипергидроз, ваши ладони могут потеть, даже когда вы не чувствуете особого беспокойства или стресса», — пояснила Ирина Юзуп. По ее словам, излишнюю потливость вызывают гипертиреоз, болезнь Паркинсона и диабет, особенно если есть и другие симптомы. В этом случае важно обратиться к врачу, чтобы исключить или подтвердить те или иные проблемы со здоровьем.

Чтобы уменьшить потливость рук, выбирайте одежду из натуральных дышащих тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют воздуху циркулировать и помогают сохранять прохладу. Соблюдайте правила гигиены — руки должны быть чистыми и сухими. Поэтому регулярно мойте их водой с мылом и тщательно вытирайте. При необходимости используйте салфетки или порошки для рук, а также антиперспирант — он заблокирует на некоторое время потовые железы. «Ищите антиперспиранты, специально предназначенные для рук, и наносите их на сухие ладони перед сном для достижения наилучших результатов. Если потливость ладоней периодическая, бороться с ней сложно — лучше обратиться к врачу», — резюмировала Ирина Юзуп.

Ранее мы рассказывали, в каком случае дезодоранты могут вызывать рак.

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Медицина
Советы и рекомендации
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