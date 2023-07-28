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Сегодня, 16:45

Врач рассказала, почему процедура ЭКО может быть неэффективна

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Родители в ожидании рождения ребенка.
Фото Freepik/drobotdean
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Актриса Анастасия Макеева уже два года счастлива в браке с Романом Мальковым. Детей у пары нет, но есть желание. Несколько раз актрисе делали ЭКО, после чего она поправлялась, худела, даже обращалась к психологам. На процедуры уходило много денег и времени, но пока безрезультатно. Однако Анастасия не боится последствий для здоровья и надеется родить самостоятельно. Об этом 26 июля сообщили на портале Runews24.ru.

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, какие факторы могут повлиять на успешность ЭКО. «ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение — это метод лечения бесплодия, который помогает многим парам стать родителями. Однако его успех зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать при подготовке к процедуре», — пояснила специалист.

Среди факторов, влияющих на эффективность ЭКО возраст женщины (чем старше женщина, тем сложнее забеременеть, в возрасте 24-34 лет женщины имеют самые высокие шансы), количество яйцеклеток (чем больше их удалось получить во время процедуры, тем выше шансы), качество спермы, качество эмбриона, предыдущие исходы беременностей (наличие множественных и/или повторяющихся выкидышей и проблем, связанных с фертильностью, может означать более сложное ЭКО), состояние эндометрия (внутренний слой матки, к которому прикрепляется оплодотворенная яйцеклетка), образ жизни (курение, употребление алкоголя и наркотиков могут негативно влиять на качество яйцеклеток и спермы, а также на состояние эндометрия).

«Успех ЭКО зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать при подготовке к процедуре. Важно следить за своим здоровьем, отказаться от вредных привычек, пройти все обследования и лечение, если это необходимо. Если у вас есть сомнения или вопросы по поводу проведения ЭКО, обратитесь к врачу-репродуктологу», — резюмировала Мария Филатова.

Ранее, 8 февраля, мы рассказывали, как подготовиться к беременности после 35-40 лет.

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