Врач рассказала, у кого выше риск заработать катаракту или рак кожи на солнце

Врач Наталия Гульянц опровергла миф о низком риске у темнокожих заболеть раком кожи.

«Заболевания раком кожи случаются и у этой группы населения, и, к сожалению, они нередко выявляются на более поздней и гораздо более опасной стадии. Если человек из северных стран поедет в жаркую страну, то при несоблюдении правил пребывания на солнце у него с большей вероятностью может развиться одна из болезней, нежели у местного жителя этой страны. Существует шесть фототипов. У европеоидов бывают фототипы: I, II, III, IV. Для Северной Европы характерны фототипы I, II (кожа бледная, не загорает или почти не загорает на солнце), для Южной Европы чаще III и IV фототипы (кожа умеренно смуглая или смуглая, загорает хорошо). Для Центральной Европы обычно — II или III. Если человек с первым скандинавским фототипом окажется в южной стране, то риск возникновения рака кожи, катаракты и снижения иммунитета очень высок. При этом интенсивная инсоляция, например, в отпускной период, связана с наибольшим риском развития меланомы. Необходимо постепенно увеличивать дозу солнечных лучей, начиная с 10 минут, но не превышая 30 минут. Пребывать на солнце в безопасное время: до 10 часов дня и после 16-17 часов. Не находиться раздетыми рядом со светоотражающими поверхностями», — приводит слова Гульянц Life.ru.