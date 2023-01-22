Врач рассказала, в каких случаях физическая активность может стать причиной хронической усталости

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что для хорошего самочувствия и поддержания формы, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. Но иногда именно они могут стать причиной хронической усталости по утрам.

По словам специалиста, важную роль в восстановлении организма играет сон, после которого человек утром должен просыпаться бодрым, полным сил и энергии. В случае, когда с утра, напротив, ощущается усталость, причина может крыться в нарушении привычного режима, переутомлении и даже наличии некоего заболевания. Но иногда это попросту результат чрезмерной физической активности. «Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня. А вот за несколько часов до сна необходимо снизить физическую активность. Можно использовать упражнения для растяжки и дыхательные практики», — порекомендовала Елена Титаренко.

Откуда берется утренняя усталость, и как это исправить, читайте в полной версии материала в «СЭ».