Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:20

Врач рассказала, в каких случаях физическая активность может стать причиной хронической усталости

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/fxquadro
Telegram Дзен

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что для хорошего самочувствия и поддержания формы, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. Но иногда именно они могут стать причиной хронической усталости по утрам.

По словам специалиста, важную роль в восстановлении организма играет сон, после которого человек утром должен просыпаться бодрым, полным сил и энергии. В случае, когда с утра, напротив, ощущается усталость, причина может крыться в нарушении привычного режима, переутомлении и даже наличии некоего заболевания. Но иногда это попросту результат чрезмерной физической активности. «Лучше интенсивным тренировкам уделить время в течение дня. А вот за несколько часов до сна необходимо снизить физическую активность. Можно использовать упражнения для растяжки и дыхательные практики», — порекомендовала Елена Титаренко.

Откуда берется утренняя усталость, и как это исправить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Специалист объяснил, почему может кружиться голова