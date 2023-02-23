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Сегодня, 13:45

Врач развеял миф о связи сахара и сладостей с диабетом

Ольга Стрельникова
Фото pvproductions/Freepik
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Врач-эндокринолог Вадим Дударенко в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказал, что взаимосвязи между сладостями и диабетом как таковой нет. «Спешу успокоить сограждан: утверждение о том, что сладкое вызывает диабет, — это чистой воды миф», — заявил специалист. По его словам, причина в другом: избыток в рационе сладкого, мучного и прочих углеводов провоцирует лишний вес, который уже и будет способствовать диабету.

Также Вадим Дударенко отметил, что риск получить диабет есть не только у любителей сладкого, но и у тех, кто предпочитает жирную и калорийную пищу. «Что бы вы ни ели в больших количествах, это может стать триггером для опасной болезни», — предупредил специалист.

Защититься от диабета, по мнению врача, можно с помощью здорового питания и образа жизни. Для этого нужно уменьшить количество вредных продуктов в рационе, не переедать, не злоупотреблять алкоголем и добавить ежедневные умеренные физические нагрузки. Помимо этого после 45 лет нужно минимум раз в год сдавать кровь на сахар, чтобы вовремя заметить первые признаки болезни, резюмировал Вадим Дударенко.

Ранее мы рассказывали о неочевидных признаках диабета.

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