Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач развеяла популярный миф о витамине С
Здоровье

Сегодня, 18:25

1 мин.

Врач развеяла популярный миф о витамине С

Мария Задорожная
Автор
Апельсины и витамин С
Фото DebbiSmirnoff, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач общей практики Ирина Дворкина в беседе с «СЭ» отметила, что витамин С не является «витамином от простуды». По ее словам, он участвует в процессе формирования иммунной системы, но ожидать от него чудесных эффектов не стоит.

Как отметила доктор, регулярное употребление витамина C лишь в незначительной мере снижает риск заболевания простудой: всего на 8% у взрослых и на 14% у детей.

«А после появления симптомов вещество не оказывает влияния на продолжительность и тяжесть течения заболевания», — добавила Дворкина.

Врач подчеркнула, что витамин С важен для организма, но не больше, чем другие витамины.

Что такое вирус КВирус Коксаки: что это и&nbsp;симптомы&nbsp;&mdash; чем опасен и&nbsp;как защититься. Вирус Коксаки: что это, симптомы, чем опасен и как защититься
Польза и вред
Новости холдинга
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Врач по ЛФК объяснила, чем опасна вальгусная деформация колена

Olimpbet awards

Кубок года по футболу