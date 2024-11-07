Врач развеяла популярный миф о витамине С

Врач общей практики Ирина Дворкина в беседе с «СЭ» отметила, что витамин С не является «витамином от простуды». По ее словам, он участвует в процессе формирования иммунной системы, но ожидать от него чудесных эффектов не стоит.

Как отметила доктор, регулярное употребление витамина C лишь в незначительной мере снижает риск заболевания простудой: всего на 8% у взрослых и на 14% у детей.

«А после появления симптомов вещество не оказывает влияния на продолжительность и тяжесть течения заболевания», — добавила Дворкина.

Врач подчеркнула, что витамин С важен для организма, но не больше, чем другие витамины.