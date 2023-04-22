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Сегодня, 19:05

Врач развеяла пять главных мифов об остеопатии

Мария Гусева
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Остеопат, кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева развеяла пять главных мифов об остеопатии, сообщает Life.ru.

Многие люди думают, что остеопатия — это альтернативная медицина и лженаука, однако, по словам медика, 10 лет назад Минздрав официально ввел специальность «врач-остеопат».

Также Евстигнеева опровергла заявления о том, что остеопатия — это плацебо и реально не помогает. Доктор отметила, что этому мифу противоречат результаты лечения детей, начиная от самых маленьких, которым невозможно что-либо внушить. У взрослых же наглядным примером пользы лечения является избавление от отеков: фото до и после процедур показывают, что у пациентов благодаря восстановлению микроциркуляции значительно улучшается состояние кожи.

Еще одним заблуждением является то, что остеопаты якобы просто кладут руки на тело и ничего не делают. Со стороны кажется, будто врач всего лишь держит руки под головой и спиной, указала кандидат наук. Врач пояснила, что это заблуждение, ведь в арсенале остеопата более 4000 техник — среди них работа с опорно-двигательным аппаратом, внутренними органами, коррекция биомеханики, восстановление главных осей тела и множество других.

Также эксперт опровергла миф о том, что остеопатия якобы помогает только от боли в спине. Данный метод лечения, подчеркнула медик, также эффективен для улучшения пищеварения, ускорения заживления травм, ясности в голове.

Источник: Life.ru
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