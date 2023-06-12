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Сегодня, 22:00

Врач Сабаева назвала основные причины выпадения волос

Алина Савинова
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Дерматовенеролог, косметолог Зарина Сабаева рассказала, что к выпадению волос могут привести эндокринологические патологии.

Как отмечает специалист, алопецию также могут спровоцировать дефицит определенных витаминов и минералов в организме, психологические и психиатрические нарушения и наследственные патологии.

«Могут быть иногда ощущения «болезненности корней», умеренный зуд. Но в основном, конечно, пациента и его близких данная проблема беспокоит психологически и эстетически. Поэтому терапия данного состояния вовлекает в процесс различных специалистов в зависимости от причины и часто с сопровождением психотерапевта», — приводит «Life.ru» слова Сабаевой.

Источник: https://life.ru/p/1585994
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