Врач Шабалина назвала семь шагов к здоровому образу жизни

Врач-эндокринолог Анна Шабалина перечислила семь шагов, которые помогут стать более здоровым.

«Разнообразие активности благоприятно сказывается на настроении и помогает сбросить лишний вес. Для этого вовсе не обязательно записываться в тренажерный зал: можно сходить на танцы, провести день с семьей на скалодроме, покататься на лыжах или коньках.

Нужно включить овощи и зелень в каждый прием пищи. Контролировать размер порции можно с помощью метода тарелки или ладони. Качественный и продолжительный сон поможет избежать «заедания» плохого настроения. Спать нужно не менее семи-восьми часов. А чтобы быстро заснуть, нужно за два-три часа до отдыха убрать телефон, выключить телевизор, а также не пить кофеинсодержащие напитки и алкоголь.

Чтобы избежать соблазна, нужно избавиться от разных лакомств и заменить их свежими фруктами или ягодами. Есть нужно только в моменты голода. Спрашивайте себя: «А голоден ли я?» Дело в том, что люди часто переедают из-за негативных эмоций, усталости и «за компанию». Готовьте сами. Так будет легче отдавать предпочтение полезным продуктам и контролировать порции», — приводит «Life.ru» слова Шабалиной.

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