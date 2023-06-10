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Сегодня, 20:30

Врач Шехян развеял популярный миф об отеках ног

Алина Савинова
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Кандидат медицинских наук Грант Шехян заявил, что отек ног может указывать на сердечно-сосудистые заболевания.

«Может сердце по той или иной причине не справляться: пороки, ишемическая болезнь, гипертония. Здесь как раз возможна рекомендация по ограничению водного режима, особенно вечером. Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфовенозная недостаточность, когда не справляется венозная система», — приводит «Life.ru» слова Шехяна.

Также специалист отметил, что отекающие ноги могут сигнализировать о проблемах с печенью, эндокринных заболеваниях, неспособностью почек выводить воду или о том, что человек теряет слишком много белка.

По словам Шехяна, утверждения о том, что ноги отекают из-за летней жары или переизбытка жидкости, являются мифом.

Источник: https://life.ru/p/1585654
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