Врач Шипкова раскрыла, что будет, если проглотить косточку черешни

Врач-терапевт-гастроэнтеролог Ольга Шипкова рассказала, стоит ли человеку переживать, если он случайно проглотил косточку от черешни.

«Случайно проглоченная косточка не может нанести вред ни взрослому человеку, ни ребенку. Если, конечно, это не горсть съеденных косточек! В таком случае может возникнуть кишечная непроходимость или обострение аппендицита», — приводит «Life.ru» слова Шипковой.

Также, по словам специалиста, проглоченная косточка не может стать причиной отравления синильной кислотой.

«Для отравления этой кислотой придется не просто проглотить большое количество косточек, а тщательно прожевать их и оставить лежать в кишечнике не менее чем на неделю. Задача не из простых, правда?» — добавила она.