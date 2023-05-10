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Сегодня, 14:30

Врач Швецова рассказала, какие эмоции способны визуально состарить человека

Алина Савинова
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Врач-косметолог Людмила Швецова рассказала, что некоторые мимические привычки могут спровоцировать появление морщин.

«Мимические мышцы — это тонкие пучки мышц, которые одним концом крепятся к костям черепа, а другим — в другую мышцу, кожу или к слизистым оболочкам. Когда мы проявляем эмоции, мышцы сокращаются и образуют на лице мимические морщины, а при расслаблении исчезают. Например, горизонтальные морщины на лбу формируются в результате частого проявления таких эмоций, как злость или удивление. Морщины в области межбровья образуются во время нахмуривания. Особенно это характерно для мужчин, потому что изначально мужское лицо более суровое», — приводит «Life.ru» слова Швецовой.

Как отмечает специалист, любая активная мимика на лице приводит к ранним морщинам, но усугубляют проблему эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта, генетическая предрасположенность, а также курение.

Источник: https://life.ru/p/1578242
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