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Сегодня, 21:30

Врач Соломатина назвала обязательные продукты в рационе, чтобы весеннее обострение прошло мимо

Алина Савинова
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо ввести в рацион, чтобы весеннее обострение вас не коснулось.

«Чтобы облегчить организму работу по добыванию нужного микроэлемента, следует запастись молочными белками, которые содержатся в кисломолочных продуктах. Творог особенно полезен благодаря метионину — он сжигает лишний жир и поддерживает правильную работу печени.

Также следует добавить в рацион мясо индейки, курицы, кролика и нежирную рыбу. А в качестве полезных гарниров выступят нут и фасоль. Необходимы компоненты, которые будут поддерживать нашу нервную систему: витамины группы В и фолиевая кислота. Восполнить их запасы можно из чечевицы и цельнозернового хлеба», — приводит «Life.ru» слова Соломатиной.

По словам врача, Омега-3 — это не только важная для организма кислота, но и профилактика весенней хандры. Она еще необходима для нормальной работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, чтобы восполнить и запастись на будущее, следует включить в рацион семечки и орехи, около 30-50 граммов в день.

 

Источник: https://life.ru/p/1559425
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