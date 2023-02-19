Врач Соломатина рассказала, какую еду ни в коем случае нельзя греть в микроволновке

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что не все продукты хорошо переносят разогрев в микроволновой печи. «В первую очередь, это касается продуктов с плотной оболочкой в виде «капсулы». Это томаты, огурцы, яйца, перец (особенно острый), ягоды (например, виноград). Оболочка может прорваться и нанести определенный вред, обжечь, брызнуть на кожу или в глаза», — предупредила специалист. Такие продукты нагрев превратит в кашу и лишит их большей части витаминов, хотя многое зависит от температуры.

По словам Елены Соломатиной, не стоит нагревать в микроволновке «сухие» продукты, к примеру, хлеб. «В таких продуктах мало влаги, после микроволновой печи они станут совсем «дубовыми», поскольку остатки жидкости из них испарятся», — пояснила диетолог.

Разогревать в микроволновке нельзя ферментированные и кисломолочные продукты: квашеную капусту, моченые яблоки, кефир, ряженку и прочее. «Живые бактерии, которые сквашивают сахар в этих продуктах, попадая в микроволновку, просто погибают», — рассказала Елена Соломатина.

Также врач предупредила, что не стоит греть в микроволновой печи грудное молоко. «Иммуноглобулины и трансфер факторы, которые передаются из поколения в поколение и защищают иммунную систему младенца, невероятно ценны. Если материнское молоко разогреть в микроволновке, оно лишится этих компонентов», — резюмировала Елена Соломатина.

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