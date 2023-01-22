Врач Сурикова раскрыла главные секреты здоровых и красивых волос

Врач-дерматовенеролог Наталья Сурикова рассказала, что залогом здоровых и красивых волос является полноценное питание, здоровый сон и грамотный уход.

«Коснемся ухода, очень важно подобрать шампунь в соответствии с потребностями кожи. Он должен обеспечивать эффективное очищение и в то же время не нарушать структуру волос. Людям, склонным к себорее, можно рекомендовать специальные профилактические шампуни и пилинги. Если волосы отличаются сухостью, необходимо использовать специальные увлажняющие бальзамы и маски, спреи, облегчающие расчесывание и обладающие защитным эффектом.

В случае если волосы выпадают сильнее обычного, нужно разобраться в причинах. Факторов потери волос множество и не все связаны с дефицитом витаминов. Иногда это может говорить об анемии или гипотиреозе, поэтому не стоит оставлять без внимания тревожные сигналы и обращаться к врачу за консультацией в случае необходимости», — приводит «Life.ru» слова Суриковой.

Также она отметила, что в ряде случаев в комплексе с основной терапией используются дополнительные методы лечения, например PRP-терапия, которая успешно применяется для лечения диффузной алопеции. Эта методика основана на введении плазмы, обогащенной тромбоцитами.

«Основным компонентом плазмы в данном случае являются тромбоциты — они содержат факторы роста, цитокины, способствующие активации роста волос. Плазмотерапию проводят курсом пять-семь процедур один раз в три-четыре недели», — добавила специалист.