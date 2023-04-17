Врач Сурненкова рассказала, какими опасностями грозит сон с открытым ртом

Сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала, что ротовое дыхание не только резко снижает качество сна, но и может вызвать целый букет заболеваний.

«Неблагоприятные последствия ротового дыхания могут привести к развитию кариеса. Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно», — приводит «Life.ru» слова Сурненковой.

По словам специалиста, есть ряд признаков, по которым можно проверить, правильно ли человек дышит во время ночного сна. К ним относятся сухость во рту, больное горло, заболевания десен и кариес, неприятный запах изо рта, храп, утренние головные боли, дневная сонливость и трудности с концентрацией внимания