Врач Терехова предупредила, что злоупотребление сорбентами чревато развитием диарейного синдрома

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова заявила, что длительный прием сорбентов усиливает диарейный синдром.

«Угольные сорбенты при длительном и неправильном приеме могут вызывать еще большую травматизацию слизистой кишечника и противопоказаны пациентам с эрозивными различными заболеваниями кишечника. Сорбенты на основе лактулозы могут усиливать перистальтику кишечника и вызывать еще больший диарейный синдром. Поэтому в каждом конкретном случае необходима консультация доктора по длительности приема», — приводит «Life.ru» слова Тереховой.

Как отмечает врач, сроки применения сорбентов в той или иной ситуации совершенно разные. Например, при отравлениях это 10-14 дней. В случае с лекарственными или пищевыми аллергиями — один-два месяца.