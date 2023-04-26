Врач Тимощенко назвала три причины для отказа от жевательной резинки

Терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, почему жвачка противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ.

«Первая причина заключается в нежелательности жевания жевательной резинки людям, страдающим заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в частности эрозивными и язвенными дефектами слизистой», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Как отмечает врач, при жевании жвачки происходит избыточное отделение желудочного сока, что негативно сказывается на течении заболевания. Кроме того, жевательная резинка, по ее словам, может стать причиной вздутия живота.