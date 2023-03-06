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Сегодня, 22:40

Врач Тимощенко объяснила, какие продукты провоцируют появление целлюлита

Алина Савинова
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Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала о том, какие продукты провоцируют появление целлюлита.

«Степень выраженности не зависит от индекса массы тела (ИМТ), ведь у одних женщин с высоким ИМТ кожа может быть упругой и ровной, а у других женщин даже с дефицитом массы тела могут появляться неровности кожи. Однако существуют продукты, употребление которых рекомендовано ограничить. Это продукты с высоким гликемическим индексом, высоким содержанием жира и соли. Несомненно, неполезными будут продукты быстрого приготовления из-за высокого содержания жира, соусов, быстрых углеводов, например чипсы, бургеры, лапша быстрого приготовления. Следует ограничивать употребление соли, в том числе скрытой соли, обильно представленной в хлебобулочных изделиях, продуктов из переработанного мяса — сосисок, колбас, мясных деликатесов», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также, по словам врача, нежелательными являются некоторые блюда, употребляемые с большим количеством соевого соуса, а также продукты с высоким гликемическим индексом: некоторые крупы (пшенная, овсяная каша быстрого приготовления), кондитерские изделия, сладкие газированные напитки.

Источник: https://life.ru/p/1563214
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