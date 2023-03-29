Врач Тимощенко объяснила, о чем может говорить тошнота после приема пищи

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Терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему после приема пищи может появляться тошнота.
«Достаточно часто причиной тошноты после приема пищи является нарушение моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При замедлении моторики верхних отделов ЖКТ пища дольше находится в желудке, вызывая его растяжение, что проявляется ощущением тяжести и тошноты», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.
Также, по ее словам, эпизодически возникающая после еды тошнота может появляться на фоне переедания.
«Эпизодически возникающая тошнота, связанная с перееданием, может развиваться у каждого человека. Однако, если данный симптом наблюдается часто или сопровождает каждый прием пищи, требуется консультация врача-гастроэнтеролога для оценки состояния пищеварительной системы и назначения терапии», — добавила эксперт.
Кроме того, возникновение тошноты после еды может быть связано с пищевыми токсикоинфекциями, употреблением некоторых лекарств и характером употребляемой пищи.