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Сегодня, 17:00

Врач Тимощенко объяснила, о чем может говорить тошнота после приема пищи

Алина Савинова
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Терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему после приема пищи может появляться тошнота.

«Достаточно часто причиной тошноты после приема пищи является нарушение моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При замедлении моторики верхних отделов ЖКТ пища дольше находится в желудке, вызывая его растяжение, что проявляется ощущением тяжести и тошноты», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также, по ее словам, эпизодически возникающая после еды тошнота может появляться на фоне переедания.

«Эпизодически возникающая тошнота, связанная с перееданием, может развиваться у каждого человека. Однако, если данный симптом наблюдается часто или сопровождает каждый прием пищи, требуется консультация врача-гастроэнтеролога для оценки состояния пищеварительной системы и назначения терапии», — добавила эксперт.

Кроме того, возникновение тошноты после еды может быть связано с пищевыми токсикоинфекциями, употреблением некоторых лекарств и характером употребляемой пищи.

Источник: https://life.ru/p/1568670
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