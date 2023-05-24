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24 мая, 23:30

Врач Тимощенко рассказала, почему тренд заклеивать рот на ночь опасен для жизни

Алина Савинова
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Терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, почему опасно для здоровья спать со склеенными губами.

Недавно модель Эшли Грэм рассказала, что на ночь заклеивает рот скотчем и порекомендовала этот способ своим подписчикам. По словам модели, так она стала спать крепче и спокойнее.

«Физиологичным дыханием, несомненно, является дыхание через нос, ведь именно при таком варианте дыхания воздух нагревается и очищается. Однако при заболеваниях лор-органов, повышенной сухости воздуха, а также при возникновении храпа происходит компенсаторный переход на дыхание ртом. Дыхание ртом, хоть и не является правильным, однако оно позволяет смягчать возникающую гипоксию при нарушении носового дыхания. Данная техника является опасной, ведь в случае нарушения носового дыхания во сне из-за отека и невозможности его компенсации дыханием через рот может возникать недостаточность кислорода», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Источник: https://life.ru/p/1581644
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