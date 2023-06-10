Врач Тогоева рассказала, какие участки кожи нужно защищать от солнца

Дерматолог Тогоева рассказала, какие участки тела нужно обязательно защищать от солнца.

Специалист рекомендовала применять кремы с солнцезащитным фактором на таких уязвимых местах, как губы и ушные раковины. Также, по ее словам, на пляже под палящим солнцем солнцезащитный крем нужно наносить на все области кожи, в том числе и на кожу подошв и ладоней, иначе велик риск получить ожоги.

«Безусловно, красота и пролонгирование молодости важны, но, помимо прочего, наибольшая опасность при пребывании на активном солнце заключается в том, что УФ-излучение может спровоцировать еще и рак кожи. Поэтому берегите себя и позаботьтесь о своем здоровье», — приводит «Life.ru» слова Тогоевой.