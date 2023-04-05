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Сегодня, 04:17

Врач-трихолог Удалова назвала 8 правил, которые позволят забыть о перхоти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Врач-трихолог, дерматовенеролог ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Ирина Удалова рассказала, как понять причины возникновения перхоти.

«Чтобы точно определить причину, необходима консультация врача-трихолога и проведение трихоскопического исследования. За один-два дня до посещения трихолога рекомендуется вымыть голову. В этом случае данные трихоскопии будут наиболее точны. Иногда требуется дополнительный объем диагностики: анализы, консультация эндокринолога, гастроэнтеролога и другое», — цитирует Life.ru Удалову.

Также она назвала общие рекомендации при любом виде и происхождении перхоти: тщательное очищение кожи головы при мытье волос, подбор подходящих средств ухода за волосами, применение специальных шампуней от перхоти, пилинги для кожи головы один раз в 10-14 дней, оптимальная частота мытья в зависимости от типа волос у конкретного человека, сбалансированное здоровое питание, коррекция стресса и лечение сопутствующих заболеваний.

Источник: https://life.ru/p/1570141
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