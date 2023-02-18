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Сегодня, 17:00

Врач Вербинец объяснил, при каких болезнях помогает плазмотерапия

Алина Савинова
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Врач-травматолог-ортопед Александр Вербинец рассказал, как работает плазмотерапия.

«PRP (platelet-rich plasma) переводится как обогащенная тромбоцитами плазма. Ее суть во введении в поврежденный участок плазмы с тромбоцитами, которую отделили от эритроцитов. Эту смесь получают с помощью центрифуги», — приводит «Life.ru» слова врача.

Также он отметил, при каких заболеваниях используется эта терапия.

«PRP-терапия используется в травматологии и ортопедии как один из способов лечения артроза, спортивных травм, пяточной шпоры, различных энтезопатий, а также при восстановлении связок или мышц после растяжений, надрывов», — добавил специалист.

Источник: https://life.ru/p/1559559
Здоровье
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