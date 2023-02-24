Врач Юлгушева рассказала, насколько эффективна вакцина от ВПЧ

Врач-акушер-гинеколог Амина Юлгушева рассказала об эффективности вакцины против ВПЧ.

«Было идентифицировано более 200 различных типов, большинство типов ВПЧ поражают кожный эпителий и могут вызывать распространенные кожные бородавки, 40 типов поражают эпителий слизистой оболочки. У каждого типа строго «свое место», и он не претендует на другое. Вакцины против ВПЧ являются одними из наиболее эффективных вакцин, допустимых для применения во всем мире, при этом внушительным количеством исследований доказана эффективность более 99%», — приводит «Life.ru» слова Юлгушевой.

Также она отметила, что в идеале вакцину следует получить в раннем подростковом возрасте — в 11-13 лет, так как она более эффективна до воздействия ВПЧ в результате сексуальной активности.