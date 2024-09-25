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Врач заявила, что сон с собакой в одной постели опасен для здоровья
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач заявила, что сон с собакой в одной постели опасен для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Девушка и собака спят в одной кровати
Фото Boris Jovanovic/istockphoto.com
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Доктор Дебора Ли считает, что совместный сон с собакой в одной постели негативно отражается на здоровье человека. По ее словам, перхоть и шерсть животного могут вызывать аллергические реакции, включая дерматит и астму. Кроме того, наличие блох и различных бактерий, например, сальмонеллы и кишечной палочки, также может привести к серьезным заболеваниям, сообщает издание Mirror.


Врач подчеркнула, что эти бактерии легко передаются через контакт с питомцем, особенно если он находится в постели человека. Поэтому эксперт советует избегать близкого контакта с домашними животными в зоне отдыха и спальне.


Также медик добавила, что кроме проблем со здоровьем, совместный сон с собакой в одной постели может привести к нарушению режима сна. Так как питомец может нарушать тишину и спокойствие, необходимые для полноценного отдыха.


Помимо прочего, Дебора Ли посоветовала учитывать тот факт, что некоторые породы собак способны испытывать стресс или дискомфорт, находясь рядом со спящим человеком.

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