Врач заявила, что сон с собакой в одной постели опасен для здоровья

Доктор Дебора Ли считает, что совместный сон с собакой в одной постели негативно отражается на здоровье человека. По ее словам, перхоть и шерсть животного могут вызывать аллергические реакции, включая дерматит и астму. Кроме того, наличие блох и различных бактерий, например, сальмонеллы и кишечной палочки, также может привести к серьезным заболеваниям, сообщает издание Mirror.



Врач подчеркнула, что эти бактерии легко передаются через контакт с питомцем, особенно если он находится в постели человека. Поэтому эксперт советует избегать близкого контакта с домашними животными в зоне отдыха и спальне.



Также медик добавила, что кроме проблем со здоровьем, совместный сон с собакой в одной постели может привести к нарушению режима сна. Так как питомец может нарушать тишину и спокойствие, необходимые для полноценного отдыха.



Помимо прочего, Дебора Ли посоветовала учитывать тот факт, что некоторые породы собак способны испытывать стресс или дискомфорт, находясь рядом со спящим человеком.