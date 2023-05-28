Врач Жаркова объяснила, чем опасен повышенный уровень гормона стресса

Эндокринолог и диетолог Полина Жаркова рассказала, что избыток кортизола (гормона стресса) может вызвать депрессию и остеопороз.

«В настоящее время люди все чаще подвергаются воздействию хронического стресса. Это провоцирует развитие воспаления, возникновение депрессивных и тревожных расстройств, преждевременное старение клеток. Длительно повышенный уровень кортизола вызывает остеопороз, мышечную дистрофию, перераспределение жировой ткани в организме, истончение кожи и снижение противоопухолевого иммунитета. Ожирения как такового может и не быть, но пациенты отмечают отложение жира в области живота и лица. Руки и ноги при этом худеют. На щеках — чрезмерный румянец, а на животе и боках багровые полосы растяжения», — приводит «Life.ru» слова Жарковой.

По словам специалиста, у пациентов с гиперкортицизмом наблюдаются рост артериального давления, мышечная слабость, снижение либидо, нарушение менструального цикла, бесплодие, перепады настроения, а также частые рецидивирующие инфекции.