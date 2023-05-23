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Сегодня, 21:00

Врач Жаркова рассказала, что постоянную усталость вызывает дефицит гормонов и витаминов

Алина Савинова
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Врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова рассказала, что непроходящее чувство усталости может свидетельствовать о дефиците важных веществ в организме.

«В первую очередь необходимо проверить работу щитовидной железы. Для этого мы оцениваем гормон гипофиза ТТГ. Он регулирует работу щитовидной железы. Чем выше гормон ТТГ, тем ниже уровень тиреоидных гормонов», — приводит «Life.ru» слова Жарковой.

Также специалист отметила, что усталость может вызвать низкий уровень гормона солнца — витамина D.

«Во-первых, солнечные лучи приводят к преждевременному старению кожи и увеличивают риск злокачественных новообразований кожи. А во-вторых, в России в большинстве регионов холодные затяжные зимы, которые не балуют жителей солнечным светом. К тому же ультрафиолевые лучи, необходимые для выработки витамина D в коже, рассеиваются в верхних слоях атмосферы и падают на кожу по касательной», — добавила она.

Источник: https://life.ru/p/1581413
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