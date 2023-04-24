Врач Жовтан объяснила, как правильно ухаживать за кожей во время авиаперелета

Сегодня, 17:00
Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что перед полетом следует нанести увлажняющую маску.
«Перед полетом обязательно увлажнить кожу, нанести увлажняющую маску. Это может быть в ночь перед перелетом. Позаботиться о том, чтобы с собой в салоне была небольшая тревел-косметичка. Нам не нужно много средств. Нужно, чтобы средства были эффективными. Конечно же, раскладывать в салоне самолета набор юного косметолога не стоит, но использовать очищающие средства можно в виде специальных салфеток для снятия макияжа или термальной, мицеллярной воды для снятия макияжа», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.
Эксперт отметила, что очищать кожу надо ватными дисками, потом можно промокнуть салфеткой и нанести под глаза патчи.