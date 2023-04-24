Врач Жовтан объяснила, как правильно ухаживать за кожей во время авиаперелета

Дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что перед полетом следует нанести увлажняющую маску.

«Перед полетом обязательно увлажнить кожу, нанести увлажняющую маску. Это может быть в ночь перед перелетом. Позаботиться о том, чтобы с собой в салоне была небольшая тревел-косметичка. Нам не нужно много средств. Нужно, чтобы средства были эффективными. Конечно же, раскладывать в салоне самолета набор юного косметолога не стоит, но использовать очищающие средства можно в виде специальных салфеток для снятия макияжа или термальной, мицеллярной воды для снятия макияжа», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.

Эксперт отметила, что очищать кожу надо ватными дисками, потом можно промокнуть салфеткой и нанести под глаза патчи.