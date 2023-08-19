Врачи назвали частые последствия COVID-19

16 августа главврач самарского медицинского центра «Невроцель» Валерий Давидович в беседе с KP.RU в Самаре рассказал, что пациенты, перенесшие ковид, нередко жалуются на аритмию. «Аритмия коварна тем, что может случиться впервые в жизни, перейти в опасную стадию и проявиться как внезапная коронарная смерть. Например, так бывает, когда люди погибают в молодом возрасте во сне. Хотя все вокруг считали, что человек был здоров», — предупредил специалист.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что COVID-19 может вызывать целый ряд осложнений и долгосрочных последствий для организма. «Наиболее из них распространенные — это потеря запаха и вкуса, чувство усталости, которое может длиться несколько недель и даже месяцев, боль в груди и одышка из-за повреждения легких, туман в голове, проблемы с памятью и иные когнитивные трудности», — перечислила медик.

Кроме того, COVID-19 может ослабить иммунную систему, сделав человека более восприимчивыми к другим инфекциям. Могут также возникнуть осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, и не только аритмия. «Это может быть тахикардия — учащенное сердцебиение, боль в груди, высокое кровяное давление. Важно отметить, что долгосрочные последствия COVID-19 все еще изучаются, и многое еще неизвестно об этом вирусе», — заключила Екатерина Курбатова.

Ранее, 15 августа, мы рассказывали, когда ожидать роста заболеваемости ковидом.