Врачи назвали факторы, вызывающие заболевания сердца

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института СГУ имени Питирима Ольга Сорокина рассказала о факторах, провоцирующих заболевания сердца. К ним относятся употребление спиртного (возрастает риск тромбозов, инфарктов, инсультов, гипертонии), курение (разрушает сосуды, повышает артериальное давление, провоцирует атеросклероз), неправильное питание и низкая физическая активность. Об этом 20 августа сообщили на портале ИА БНК.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова Андрей Титаренко в беседе с СЭ к опасным факторам для сердца также отнес стрессы и хронический недосып. «Из-за нехватки сна развивается утомляемость, слабая концентрация, усталость. Регулярные попытки взбодриться с помощью кофе на фоне недосыпа и переутомления в том числе могут стать причиной аритмии», — резюмировал эксперт.

Ранее, 26 августа 2022 года, мы рассказывали о полезной и вредной еде для сердца.