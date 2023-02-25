Врачи назвали изменения на ногах, которые могут говорить о диабете

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач клиники «Виватон» Юлия Абрамова специально для «СЭ» рассказали, какие изменения на ногах могут говорить о диабете. «К легкой и средней степени тяжести поражения ног при сахарном диабете относят избыточное образование мозолей (гиперкератоз), утолщение и изменение формы ногтей, грибковое поражение ногтей и кожи, особенно межпальцевых промежутков. Может возникать онемение стоп и другие нарушения чувствительности», — предупредили эксперты.

Также возможны явно выраженные симптомы. Это незаживающие раны, трофические язвы, поражения суставов, нагноение подкожной клетчатки (абсцесс и флегмона), остеомиелит, гангрена. «К методам, которые могут восстановить показатели сахара, оздоровить организм, профилактировать и лечить возникшие осложнения, относятся гирудотерапия, иглорефлексотерапия и специальная процедура «пропитки» тела. Они снижают риски, которым подвергаются ноги при сахарном диабете», — заключили Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова.

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