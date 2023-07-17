Врачи назвали категории людей, для которых опасны перелеты

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков 14 июля в эфире радио Sputnik рассказал, кому могут быть опасны авиаперелеты. «Не рекомендуются авиаперелеты людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определенный риск. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — пояснил врач.

Кроме того, перелеты могут быть опасны для людей с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, патологиями органов слуха, бронхиальной астмой или психическим заболеванием.

Кардиолог, главный врач медицинского центра «Медэксперт» Сергей Жуков в беседе с СЭ отметил, что предпочесть другие виды транспорта стоит тем, кто недавно перенес инфаркт или инсульт (месяц-два назад), при тромбофлебите и тромбозе, а также беременным, особенно на сроке свыше 33 недель, и детям до года.

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