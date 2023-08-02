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Сегодня, 20:05

Врачи назвали неожиданные последствия курения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Табак и сломанная сигарета.
Фото Freepik/freepik
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в некоторых случаях причиной болей в спине может быть курение. «Курение вообще связано с ожирением. Люди с малоподвижным образом жизни, курильщики чаще имеют всевозможные осложнения, в частности, низкий уровень витамина D. А дефицит витамина D часто проявляется мышечной и скелетной болью», — заявил медик. В пример он привел исследования американских ученых, которые выяснили, что более 80% людей в течение жизни сталкивались с болью в пояснице, при этом 82% из них не имели явных на то причин — грыж, выраженных спазмов, да и на МРТ все было в порядке. Об этом 1 августа сообщили на портале ОСН.

Как уменьшить вред от курения рассказала СЭ врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова. «К сожалению, быстро и сразу бросить курить получается не у всех, особенно при большом стаже. Чтобы хоть как-то снизить ущерб для организма, сократите употребление алкоголя и жирной пищи, не сочетайте курение с физической активностью, избегайте перегрева организма, употребляйте витамины группы В и С, не курите на голодный желудок. И лучше вообще — не курите!», — подчеркнула медик.

Кроме того, Наталья Перова поделилась информацией, полученной из Национального института исследования здоровья США: «Курение изменяет эпигенетическое состояние более, чем 7000 генов. Многие компоненты табачного дыма оказывают прямое мутагенное действие на ДНК клеток. Смолы и полиароматические углеводороды — сильные канцерогены. И запомните, пассивное курение — это тоже курение», — резюмировала врач.

Ранее, 16 ноября 2021 года, мы рассказывали о вреде курения.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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