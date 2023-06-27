Врачи назвали причины искр и зигзагов в глазах

Кандидат медицинских наук, врач-невролог, нейрофизиолог Клиники Восстановительной Неврологии Ринат Гимранов и офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказали «СЭ», почему могут появляться искры и зигзаги в глазах. «Искры и зигзаги в глазах могут быть вызваны разными причинами, такими как мигрень, нарушение кровообращения в головном мозге, диабет, сосудистые и другие заболевания», — предупредил Ринат Гимранов. Так, например, повышенное или пониженное давление, атеросклероз и другие нарушения кровообращения могут приводить к сужению или расширению сосудов глаза, к тромбозу или кровоизлиянию, из-за чего и появляются искры в глазах, а также ухудшается или вовсе пропадает зрение.

Игнорировать появление вспышек и зигзагов в глазах опасно, так как они могут сопровождать серьезные проблемы сердечно-сосудистой и нервной системы. «Ситуативно «искры из глаз» и «засветы» случаются при сильной травме головы, абстинентном синдроме (при различных зависимостях) и интоксикации организма. Это могут быть признаки усталости и переутомления зрительной системы. Если говорить о возможных проявлениях офтальмологических заболеваний, то искры и молнии в глазах сопровождают разрыв сетчатки, отслойку стекловидного тела глаза, некоторые воспалительные заболевания сетчатки и сосудистой оболочки. Грамотный врач обязательно разберется в природе этого явления и при необходимости направит к коллеге другого профиля для углубленного обследования», — пояснил Александр Кусков.

Искры и зигзаги в глазах не всегда опасны, но могут быть признаком серьезных заболеваний. Поэтому рекомендуется обратиться к офтальмологу для диагностики и лечения. В некоторых случаях может потребоваться консультация невролога или терапевта.

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